Na czym właściwie to polega? W apetycznej formie kulinarnego wyzwania #ScienceCooks kwestię tę wyjaśnia European Food Safety Authority (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności). Ale nie obawiajcie się – nie ma tu żadnych suchych jak wiór definicji! Można się za to zanurzyć w podlane szczodrze oliwą przepisy kreatywnych, europejskich kucharzy: Pipsy Hurmerinty i Fábio Bernardino, wspomaganych przez dwoje bromatologów, czyli naukowców zajmujących się badaniami nad żywnością.





Tak zaserwowana nauka zdecydowanie brzmi lekkostrawnie! Postanowiliśmy więc sprawdzić, czy zaproponowane przez kucharzy dania łatwo wykonać w domowej kuchni, a przy okazji upewnić się, czy nie popełniamy jakichś kardynalnych błędów w przechowywaniu produktów spożywczych i obchodzeniu się z nimi.

Przepis od Pipsy Hurmerinty BURRATA Z BRZOSKWINIAMI, MARYNOWANYMI SZALOTKAMI I OGÓRKAMI



Na pierwszy ogień wskoczył przepis Pipsy Hurmerinty z Finlandii. Naukowcy wybrali dla niej świeży, włoski ser burrata, a także m.in. oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia, brzoskwinię i świeżą bazylię, co ogromnie ucieszyło nas - fanów lekkich sałatek, najlepiej zwieńczonych właśnie skrywającą śmietanowo-straciatellowe serce burratą.



Wątpliwości natomiast wzbudziło dorzucenie do tej listy lekkich i letnich świeżości: komosy ryżowej i nasion chia. Zarówno komosa, jak i chia to tzw. superfood, produkty wprost naładowane wartościami odżywczymi. Generalnie warto uwzględniać je w codziennej diecie, obok naszych swojskich kasz. Ale ugotowanie ich, a następnie wymieszanie i upieczenie z powstałej masy krakersów brzmiało, jak nadmierne komplikowanie pomysłu na lekką przekąskę.





Ostatecznie okazało się, że sceptycyzm dobrze czasami uciszyć i do przepisów podchodzić z otwartą głową. Wymyślone w 3 minuty przez Pipsę komosowe krakersy to bardzo kreatywny sposób na dorzucenie zdrowych węgli do sałatki czy bowla. Sprawdzą się też solo, jako przekąska do pochrupania przy serialu.

Uwagi do przepisu

Domowy piekarnik trochę różni się mocą od pro sprzętu, którego używała Pipsa, dlatego dla oszczędności czasu i prądu nasze krakersy rumieniły się w piekarniku w wyższej temperaturze ok. 200 stopni. Krakersy lepiej przygotować nieco wcześniej – zaraz po wyciągnięciu z piekarnika są jeszcze miękkie. Jeśli chcecie, aby chrupały, trzeba dać im czas na ostygnięcie.





Pod koniec października w Polsce zdobycie brzoskwiń w okolicznych sklepach to nie lada wyzwanie, dlatego zastąpiliśmy je bardziej sezonową, a więc łatwą do upolowania o tej porze śliwką. Najlepiej sprawdzą się renklody: okrągłe, soczyste, deserowe śliwki. Jeśli za śliwkami nie przepadacie, w wytrawnych połączeniach dobrze poradzi sobie też gruszka.





Cytrynę lepiej pokroić nieco grubiej, niż w przepisie – nie rozpadnie się, będzie ją łatwiej przenieść na talerz i estetycznie ułożyć.





Komosa i chia wciąż nie są dostępne w każdym sklepie, trzeba się trochę naszukać albo z wyprzedzeniem zamówić online.

Podsumowanie:

Wiedzieliśmy, że kolorowa sałatka z burratą będzie strzałem w dziesiątkę. Szybkość przygotowania, odświeżające zioła, apetyczność. A do tego w bonusie super pomysł na kreatywne wykorzystanie komosy – po tym, jak razem z sałatką zniknęła cała blacha komosowych krakersów, wiemy, że do tego przepisu na pewno będziemy wracać.







Przepis od Fabio Bernardino KREWETKI I SZPARAGI „AÇORDA”



Sałatka zjedzona na przystawkę, czas zabrać się za solidniejsze danie autorstwa Fabio Bernardino. Naukowcy poszaleli w tym przypadku z ilością składników i prawdę mówiąc mieliśmy problem z wyobrażeniem sobie, co ten biedny Fabio zgotuje z połączenia jajek, chleba, krewetek, suszonych grzybów, koniaku i szparagów. Na szczęście, jak na doświadczonego kucharza przystało, Fabio od razu połączył kropki i powędrował kulinarnie w stronę swojej rodzimej, portugalskiej kuchni.

W przypadku tego przepisu najlepiej wrzucić na słuchawki ulubiony podcast, bo czeka nas tu trochę więcej pracy i multitaskingu. Trzeba obrać krewetki, ugotować bulion, pilnować, aby żółtka grzecznie siedziały podczas gotowania w białkowych koszulkach, upiec pomidory i chlebowe pajdy, i co najważniejsze, nie spalić ich.

Uwagi do przepisu Po produkty nie wystarczy wybrać się do osiedlowego sklepu. Po dobre krewetki, trzeba podskoczyć do rybnego sklepu albo większego marketu. Poza sezonem niełatwo też w Polsce o szparagi.





Fabio proponuje dwie opcje wykończenia dania. Zamiast pokroić chleb na pajdy i obsypać je szczodrze składnikami dania, można całość przełożyć do wnętrza wydrążonego, okrągłego bochenka chleba. Trochę się za bardzo kojarzy ze swojskim żurem w chlebie, ale jeśli macie ochotę na glutenowe guilty pleasure, to nam nic do tego.

Podsumowanie:



Jeśli lubisz proste jedzeniowe historie, to danie, chociaż nieszczególnie trudne w wykonaniu, może okazać się zbyt czasochłonne. I to chyba główny zarzut – trochę za dużo dobra w składnikach i technikach, nawet jeśli całość wygląda efektownie po starannym ułożeniu na talerzu. Spokojnie można odpuścić jajka lub szparagi. Albo krewetki i bulion – wersja wege ze zrumienioną apetycznie pajdą z jajem, szparagami i pieczonymi pomidorami też będzie ekstra.

Które danie zrobiło na was większe wrażenie?

Zgodnie z powiedzeniem „urok tkwi w prostocie” jako wygraną wyzwania wybieramy Pipsę. To taki przepis, który po drobnych sezonowych modyfikacjach może służyć przez cały rok jako kulinarny teleport do lata. No i te komosowe krakersiki...





Na koniec trzeba też wyraźnie zaznaczyć, że produktowe wybory naukowców służyły nie tylko do utrudnienia zadania kucharzom. Każdy składnik to pretekst do porozmawiania o wspomnianym już bezpieczeństwie żywności. Aby wyciągnąć z każdego produktu nie tylko maksimum smaku, ale przede wszystkim moc odżywczych wartości, a także uniknąć potencjalnie niebezpiecznych zatruć pokarmowych, dobrze trzymać się wymienionych niżej zasad:

Ważne zasady Oliwę z oliwek należy przechowywać zamkniętą, najlepiej w ciemnej butelce, z dala od źródeł ciepła. A to dlatego, że oliwa zawiera chlorofil, który wystawiony na światło zanika, a wraz z nim np. przeciwutleniacze i inne wartościowe substancje odżywcze.





Jajka mogą być źródłem chorobotwórczych bakterii, np. salmonelli. Dlatego tak ważne jest, aby surowe jajko nie miało kontaktu z gotowym do jedzenia daniem lub świeżą żywnością, której nie będziemy poddawać obróbce cieplnej.





Zamrożone owoce morza, ryby czy mięso najlepiej rozmrażać powoli w lodówce. W temperaturze pokojowej bakterie mają idealne warunki do namnażania się, co może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia.





Owoce i warzywa należy zawsze umyć przed użyciem, nawet jeśli planujemy poddać je obróbce cieplnej.





Przypalone jedzenie zawiera więcej akrylamidu, który jest substancją kancerogenną. Dlatego smaż wyłącznie do zezłocenia, ponieważ poziom akrylamidu w przypalonych produktach zbożowych i skrobiowych drastycznie wzrasta.





Ziemniaki należy przechowywać w ciemnym, chłodnym miejscu, nigdy w lodówce. Kiedy przechowujemy je w lodówce, wzrasta w nich poziom cukru i mogą łatwiej przypalić się podczas pieczenia i smażenia.





Świeże sery, jak np. burrata, mozzarella, ricotta czy twaróg najlepiej smakują w temperaturze pokojowej. Wyjmij je z lodówki i odkrój porcje na ok. 20 minut przed użyciem – zdążą osiągnąć odpowiednią temperaturę, a jednocześnie wciąż będą bezpieczne do użycia.

video: Co789yhf-Y0

Dbajcie więc nie tylko o to, co znajdzie się na Waszym talerzu, ale także o to, jak obchodzicie się z każdym spożywczym produktem. Nawet ten najzdrowszy nieodpowiednio przechowywany oraz ugotowany może stać się niebezpieczny dla zdrowia.

Zachęcamy do podjęcia z nami wyzwania #ScienceCooks – nie będziecie musieli zbyt długo zastanawiać się, co dzisiaj na kolację, a przy okazji utrwalicie tak ważne dla zdrowia zasady bezpieczeństwa w kuchni.

A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat bezpiecznej żywności w Unii Europejskiej koniecznie śledźcie kampanię #EUChooseSafeFood.