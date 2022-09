Choć Keith Haring nie żyje od ponad 30 lat, jego zaangażowana i tętniąca miejskim życiem sztuka wciąż pozostaje niezwykle aktualna. A dzięki kolekcjom, takim jak Keith Haring x Pandora odkrywają ją kolejne pokolenia.

Nawet jeśli w pierwszym momencie nazwisko Keith Haring nic nam nie mówi, to już szybki rzut oka na jego sztukę wystarczy, by przypomnieć sobie, że jego proste, ale pełne życia grafiki znamy bardzo dobrze. Przez lata zdobiły koszulki, poduszki, buty, a nawet opakowania kosmetyków. Teraz pojawiają się w unikalnej kolekcji Keith Haring x Pandora inspirowanej pracami tego wizjonera pop-artu. Keith Haring - artysta na nowojorskich ulicach

Keith Haring urodził się w 4 maja 1958 roku w niewielkim miasteczku Kutztown w stanie Pensylwania. Zainteresowanie rysowaniem podchwycił od ojca którym był ilustratorem - amatorem. Jak większość dzieci, na początku inspirację czerpał z ulubionych kreskówek, rysując postaci z bajek Disney’a czy Looney Tunes. Wiedziony pasją, w 1976 roku roku rozpoczął studia ze sztuki komercyjnej na Ivy School of Professional Art w Pittsburghu. Szybko jednak stracił do nich serce i zrezygnował z uczelni. Po dwóch latach przeniósł się na malarstwo na School of Visual Arts w Nowym Jorku i znalazł swoje miejsce. Inspirując się Picassem, Pollockiem, Alechinskym czy Andym Warholem, którego poznał osobiście, odnalazł swój własny styl. Jego kolorowych, pozostających na styku pop-artu i street artu ilustracji nie da się pomylić z niczym innym. Sylwetki dzieci i dorosłych, zwierzęta, serca czy obłoki zaczęły pojawiać się w Nowym Jorku i stały się mocnym komentarzem odnośnie targających Ameryką problemów, takich jak narkomania, homofobia, rasizm, a w późniejszych czasach także epidemia AIDS.

Jako swoje płótna Keith Haring początkowo wykorzystywał puste, czarne przestrzenie reklamowe w nowojorskim metrze. Mówił, że są idealnym miejscem na rysunki. To w metrze powstało “The Radiant Baby” – jedna z jego najbardziej rozpoznawalnych grafik. Po podziemiach przyszedł czas na kolorowe miejskie murale. W latach 1982-1989 artysta w nowojorskiej przestrzeni publicznej pozostawił ponad 50 prac, z czego wiele bezpłatnie, ozdabiając swoją sztuką szpitale czy szkoły. W tym samym czasie pracował też z licznymi muzykami, projektując okładki do ich płyt, m.in. do winyla Davida Bowie "Without You". Współpracował także z Grace Jones, malując jej ciało do teledysku “I’m Not Perfect” i pomagając stworzyć jej wizerunek jako Katriny, królowej wampirów w firmie “Vamp” Richarda Wenka z 1986 roku.





Sztuka jest dla wszystkich

Keith Haring tworzył sztukę miejską, żywą i zaangażowaną, która zgodnie z jego życzeniem miała trafić do jak największej liczby osób. Dlatego w 1986 roku w nowojorskim Soho otworzył Pop Shop – sklep sprzedający koszulki, plakaty i inne gadżety z jego dziełami w rozsądnych cenach. Oskarżany o komercjalizację mówił:

Mógłbym zarobić więcej, gdybym namalował kilka rzeczy i podbił ceny. Mój sklep jest przedłużeniem tego, co robiłem w metrze, zacieraniem granic pomiędzy wysoką i niską sztuką.

Pop Shop działa do dziś prowadzony przez założoną przez artystę w 1989 roku Keith Haring Foundation, która działa na rzecz edukacji młodzieży i walki z AIDS, a także przybliża postać artysty.

Keith Haring x Pandora. Wyjątkowa biżuteria z pracami mistrza

Jego kolorowe i proste ilustracje zachwycają do dziś i świetnie wpisują się w świat współczesnego designu. Podobnie jak kolekcje Pandory, które wielokrotnie swoim wzornictwem nawiązywały do świata sztuki i popkultury. Wystarczy przypomnieć sobie chociażby kolekcję Harry Potter x Pandora czy współpracę z Marvelem lub Star Wars. Jednak Keith Haring x Pandora to pierwsza w historii współpraca artystyczna Pandory, która zbliża świat sztuki i biżuterii bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej. Kolekcja przenosi dzieła artysty do świata współczesnego designu, łącząc w sobie biżuterię Pandory z charakterystycznymi i wyrazistymi motywami z twórczości Haringa. Inspirowaną jego etosem – “sztuka jest dla wszystkich” – kolekcję tworzy 12 elementów (sześć charmsów, dwie bransoletki, dwa pierścionki, naszyjnik i kolczyki), na których znajdziemy takie kultowe dzieła jak Barking Dog czy Radiant Angel.

Projekty ozdobione przebłyskami jasnych odcieni i mieszanych metali magnetyzują wyrazistymi liniami i odważnymi kolorami, które dawniej zdobiły ulice Nowego Jorku. Biżuteria Keith Haring x Pandora pozwala na posiadanie własnego ułamka historii sztuki. Jej głównym celem jest podkreślenie trwałego wpływu artysty na naszą kulturę i uczczenie jego pionierskiej wizji.

Kolekcja będzie dostępna w sklepach Pandory od 29 września 2022 roku.