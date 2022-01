Podziel się z innymi

Skoda Fabia znajduje się na szczytach statystyk sprzedaży w Polsce i to już od momentu swoich narodzin ponad dwadzieścia lat temu. Jest też autem, którym jeździła największa ilość naszych rodaków. Jeżeli sami jej nie posiadaliście, to na pewno miał ją ktoś z Waszej rodziny, albo byliście nią wożeni. Dziś w salonach pojawiła się już czwarta generacja modelu, postanowiliśmy więc przyjrzeć się nieco bliżej najświeższej odsłonie ukochanego auta Polaków i dowiedzieć się czemu właściwie zawdzięcza swój niebywały sukces.

Nowa Fabia wydłużyła się o 11 centymetrów, co przełożyło się na bardziej przestronne wnętrze i większy bagażnik

Nowoczesna klasyka

Nowa Fabia wybrała drogę stylistycznej ewolucji zamiast radykalnej rewolucji. Nadal jest miejskim, poręcznym hatchbackiem. Nie straciła swojej kompaktowej budowy tak zbawiennej w realiach coraz bardziej zatłoczonych miast. Przód auta został przeprojektowany, otrzymał bardziej wyrazisty grill i ciekawszy przedni zderzak. Zmieniły się również światła, które rzypominają większe modele z gamy. Fabia z tej perspektywy sprawia wrażenie pojazdu znacznie bardziej dojrzałego niż dotychczas. Najwięcej zmieniło się z tyłu, który z wcześniejszą generacją nie ma praktycznie nic wspólnego. Nawiązuje za to mocno do wyższych modeli z rodziny Skody. Zupełnie nowe światła sprawiają, że Fabia wygląda bardziej nowocześnie i elegancko, oraz po prostu ciekawiej. Optycznie zyskała nieco na szerokości co wzmaga poczucie stabilności i pewności.

Mała Skoda wydłużyła się aż o 11 centymetrów. Jak to wpłynęło na sytuację we wnętrzu sprawdzimy już za moment, teraz warty odnotowania jest fakt, że powiększenie nie odebrało nadwoziu ani trochę smukłości, czy proporcjonalności.

To w dalszym ciągu projekt przemyślany i przyjemny dla oka.

Zanim jeszcze “zanurkujemy” do wnętrza Skody, warto wspomnieć o całkowicie nowym oświetleniu opartym o technologię diod LED. Dzięki nim auto będzie łatwiej zauważalne dla innych uczestników ruchu, a kierowca ma zapewnioną jeszcze lepszą widoczność w nocy. To wszystko naturalnie przekłada się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Natomiast fakt, że LEDowe lampy wyglądają świetnie to dodatkowy miły bonus. Na desce rozdzielczej znajdziemy większy ekran centralny z nowym systemem, za kierownicą znalazły się zupełnie nowe, w pełni konfigurowalne wirtualne zegary

Skodzie udało się zmieścić duże wnętrze w małym nadwoziu!

Wnętrze Fabii zostało w całości zaprojektowane od nowa i czuć to od razu gdy tylko wsiądziemy do środka. Wydłużony rozstaw osi, oraz powiększone nadwozie, szczególnie docenią pasażerowie tylnej kanapy. Urosła przestrzeń na nogi, oraz nieco na głowę. Nowa kanapa jest również bardziej obszerna i wygodniejsza. Jeżeli wybierzecie się Skodą w dalszą podróż docenicie większy bagażnik, który teraz ma aż 380 litrów pojemności. Po złożeniu oparć tylnych siedzeń ta wartość rośnie aż do 1190 litrów! Jak widać Fabia kieruje się maksymą w małym ciele wielki duch.

Przejdźmy jednak za kierownicę, tam dzieje się najwięcej. Zupełnie nowa stylistyka, nadal jest jak przystało na markę, wzorem uporządkowania i ergonomii, ale dodano elementów urozmaicających deskę rozdzielczą. Na lepsze zmieniły się również materiały, więcej tu miękkich plastików i przyjemnych dla dłoni faktur.

Uwagę już na pierwszy rzut oka przykuwa nowy ekran systemu infotainment o przekątnej 9,2 cala. Wyposażono go naturalnie w zupełnie nowy software, sprawiający że obsługa jest jeszcze bardziej intuicyjna, a same wyświetlane informacje, czytelniejsze. Na wielkie słowa uznania zasługuje fakt, że najpotrzebniejsze funkcje, jak na przykład klimatyzacja otrzymały fizyczne pokrętła i przyciski. Projektanci Skody posłuchali klientów. Ta mała rzecz znacznie podniesie komfort jazdy, oraz bezpieczeństwo. Kierowca nie będzie musiał odrywać wzroku od drogi, aby zmienić temperaturę, lub siłę nawiewów.

Ekran centralny nie jest jedynym na pokładzie Fabii. Jak przystało na nowoczesne auto, za kierownicą znajdziemy tak zwane wirtualne zegary, na których możemy wyświetlać między innymi wskazania nawigacji. Tym, co wyświetla monitor za kierownicą sterujemy z zupełnie nowej dwuramiennej, wielofunkcyjnej kierownicy. Ta wygląda świetnie i jeszcze lepiej leży w dłoniach, między innymi za sprawą obszycia przyjemną w dotyku skórą. Na pokładzie znajduje się jeszcze jedno udogodnienia skierowane głównie do estetów. Skoda oferuje oświetlenie ambiente o zmiennej barwie i intensywności. Takie fajerwerki do niedawna były dostępne jedynie w najwyższych modelach klasy premium.

Fabia jest gotowa na wszystkie warunki i każdą pogodę. W trakcie upalnego lata prawdziwym zbawieniem będzie dwustrefowa klimatyzacja, czy uchwyty na napoje, które znajdują się na tunelu środkowym, tuż obok podłokietnika. W zimie natomiast Skoda wspomoże Cię podgrzewaną szybą przednią, oraz ogrzewanymi dyszami spryskiwaczy, koniec z marznącym płynem. A co z deszczem? Parasolka ukryta w drzwiach, czyli patent znany z Rolls Royce’a, czy flagowego auta Skody, modelu Superb, teraz jest dostępna również w Fabii. Na obecną coraz bardziej nieprzewidywalną pogodę to nieoceniony dodatek.

Inżynierowie Skody dobrze wiedzą, że dzisiejsze czasy to era smartfonów. Dlatego na pokładzie znajdziemy kilka portów USB typu C. Jeden z nich umiejscowiony jest w podsufitce w okolicy lusterka wstecznego, specjalnie dla użytkowników rejestratorów jazdy coraz bardziej powszechnych także nad Wisłą. Gdyby jednak w jakiś sposób wolnych portów USB zabrakło, do dyspozycji jest jeszcze półka z ładowarką indukcyjną. Pozostając w temacie smartfonów, jeżeli będziecie chcieli skorzystać z Android Auto lub Apple Carplay, Skoda oczywiście umożliwi wyświetlanie menu telefonu na ekranie centralnym. Nowością jest wygodne połączenie bezprzewodowe. Lane Assist, adaptacyjny tempomat, Rear Traffic Alert, czy 9 poduszek powietrznych to tylko część z systemów dbających o bezpieczeństwo w nowej Fabii

Bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu

Nowoczesny samochód nie może się obejść bez najwyższej dbałości o bezpieczeństwo, zarówno pasywne jak i aktywne. Tu do głosu dochodzą wszelkiego rodzaju asystenci i elektroniczni pomocnicy. Nowa Fabia jest wyposażona między innymi w system Front Assist. Ostrzeże nas przed możliwą kolizją, a w przypadku gdyby kierowca nie podejmie odpowiednich działań, samodzielnie wyhamuje samochód, unikając wypadku. Co bardzo ważne system jest w stanie wykryć przed autem nie tylko inny pojazd, ale również pieszego. W warunkach miejskich, które dla Skody są środowiskiem naturalnym, to szczególnie ważne.

Jeżeli jesteśmy już przy jeździe po autostradach, ogromnym ułatwieniem w czasie długich podróży będzie tempomat, oczywiście w wersji adaptacyjnej. Dzięki ukrytemu radarowi Fabia sama może określić odległość od poprzedzającego auta i samodzielnie utrzymywać bezpieczną odległość. Auto potrafi jednak jeszcze więcej. System Adaptive Lane Assist sprawia, że Twój samochód będzie mógł sam jechać po wybranym pasie ruchu, do Ciebie będzie należeć jedynie kontrola sytuacji na drodze. Namiastka autonomicznej jazdy w aucie miejskim? Jeszcze do niedawna była to jedynie sfera marzeń. Nawet najlepszym kierowcom w trakcie długiej podróży zdarza się zamyślić i nie dostrzec na czas stojącego przy drodze oznaczenia. Skoda ma rozwiązanie i na ten problem. Kamera połączona z inteligentnym systemem rozpoznawania znaków, analizuje otoczenie i wyświetla na wirtualnym kokpicie informacje o obowiązującym ograniczeniu prędkości, czy tak istotnych rzeczach jak zakaz wyprzedzania. Po zakończonej podróży nowa Fabia wyręczy Cię również w parkowaniu, wystarczy znalezienie wolnego miejsca i aktywowanie Park Assist. Natomiast podczas wyjeżdżania z miejsca parkingowego o nasze bezpieczeństwo zadba Rear Traffic Alert. Każdy kto wyjeżdżał na ruchliwą ulicę będącym obstawionym przez wszechobecne ogromne SUVy, zasłaniające drogę, dobrze wie jak bardzo potrzebna jest takie udogodnienie.

Ekologia i ekonomia

Pod maską nowej Skody Fabii znajdziemy oszczędne silniki o pojemności jednego litra w różnych wariantach. Najbardziej podstawowym motorem jest wolnossące 1.0 MPI, to maksymalnie uproszczona i odporna konstrukcja. 80 koni w lekkim aucie doskonale sprawdzi się w autach używanych do pracy w mieście. Taki wariant można kupić już za 59 tysięcy złotych. Podejrzewam, że wśród flot będzie ta opcja zrobi prawdziwą furorę. Dla klientów potrzebujących więcej mocy, Skoda oddaje turbodoładowane silniki TSI w wariantach 95 i 110 konnych. Mocniejsza odmiana może być połączona z sześciobiegową skrzynią manualną, lub świetnym dwusprzęgłowym, siedmobiegowym automatem DSG. Fabia nawet w najmocniejszej wersji pozostaje autem niezwykle oszczędnym i ekologicznym. Spalanie w trybie mieszanym sprawdzane według niezwykle rygorystycznej normy WLTP, waha się od 5, do zaledwie 6 litrów. Przy szalejących dziś cenach na stacjach, tak niski apetyt na paliwo będzie prawdziwym błogosławieństwem.

Skoda od lat słynie także z atrakcyjnych form finansowania, którymi dosłownie bije konkurencję na głowę. Rata leasingowa nowej Fabii dla firmy zaczyna się już od zaledwie 630 zł netto w Leasingu Niskich Rat dla okresu 36 miesięcy i przy 10% opłacie wstępnej. W przypadku leasingowania na osobę prywatną to 753 złote brutto w Leasingu Niskich Rat dla klientów indywidualnych (leasing konsumencki) dla okresu 36 miesięcy i przy 10% opłaty wstępnej. Elastyczne jest również podejście do wpłaty początkowej, która może wynosić już od 0, do 45%. Na koniec możesz oczywiście wykupić auto na stałe, lub wygodnie zwrócić je do dealera, płacąc w trakcie użytkowania jedynie za spadek wartości.

Skoda Fabia z generacji, na generację staje się jeszcze bardziej atrakcyjnym autem. Pod względem wyposażenia nie ustępuje autom ze znacznie wyższych klas. Producent przyłożył jeszcze większą wagę do nowoczesnych asystentów i systemów bezpieczeństwa, tworząc auto na miarę nowej cyfrowej ery w motoryzacji. Czesi po raz kolejny pokazali, że wiedzą jak budować samochody skazane na sukces.